رئیس دانشگاه تهران در سفر سه‌روزه به چین، با مسئولان دو دانشگاه معتبر این کشور درباره توسعه همکاری‌های علمی، تبادل استاد و دانشجو و گسترش آموزش زبان چینی توافق کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین امید در سفر به چین و شرکت در بیست‌وچهارمین همایش تبادلات بین‌المللی متخصصان چین در شانگهای، با دکتر جین لی، رئیس دانشگاه فودان، و دکتر دوان پنگ، رئیس دانشگاه زبان و فرهنگ پکن (BLCU)، دیدار و درباره اجرای برنامه‌های مشترک دانشگاهی گفت‌و‌گو کرد.

در این همایش که با حضور رؤسای دانشگاه و شخصیت‌های علمی از ۴۲ کشور جهان برگزار شد، موضوعاتی نظیر همکاری دانشگاه‌ها در چارچوب کشور‌های جنوب جهانی، تبادل فرهنگی و علمی، مطالعات چین، ترویج متون و میراث تمدنی و یادگیری متقابل میان تمدن‌های شرق و غرب بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس دانشگاه تهران در سخنرانی خود در این همایش، با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و چین و نقش جاده ابریشم در پیوند تمدنی دو کشور، بر ضرورت تبدیل این میراث مشترک به همکاری‌های علمی و دانشگاهی معاصر تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو کشور در حوزه‌هایی نظیر زبان‌شناسی، روابط بین‌الملل، مهندسی و فناوری، محیط‌زیست و مدیریت منابع آب، بر ضرورت عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه‌های موجود و تعریف برنامه‌های اجرایی مشترک میان دانشگاه‌های ایران و چین تأکید کرد.

امید همچنین با اشاره به جایگاه دانشگاه تهران در همکاری‌های علمی بین‌المللی و مسئولیت این دانشگاه در دبیرخانه ملی شبکه دانشگاهی بریکس، بر اهمیت تقویت همکاری‌های علمی میان کشور‌های جنوب جهانی تأکید کرد.

از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این سخنرانی، میزبانی دانشگاه تهران از نخستین شعبه مرکز جهانی چین‌شناسی در ایران بود؛ پیشنهادی که زمینه‌ساز توسعه مطالعات چین و گسترش شناخت متقابل فرهنگی و علمی میان دو کشور خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این سفر، توافق برای تأسیس شعبه مرکز جهانی چین‌شناسی در دانشگاه تهران و راه‌اندازی مرکز مطالعات چین در این دانشگاه است. همچنین مقرر شد بخش ویژه‌ای در کتابخانه دانشگاه زبان و فرهنگ پکن برای معرفی و نگهداری آثار اهدایی دانشگاه تهران ایجاد شود.

در دیدار با رئیس دانشگاه فودان، طرفین بر عملیاتی‌کردن تفاهم‌نامه همکاری، تبادل استاد و دانشجو و اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک تأکید کردند. فراهم‌کردن فرصت حضور دانشجویان ایرانی در دوره‌های آموزشی و مدارس تابستانی این دانشگاه نیز از دیگر محور‌های مذاکرات بود.

همچنین دانشگاه زبان و فرهنگ پکن برای میزبانی از استادان دانشگاه تهران در پردیس‌های خود با هدف تدریس موضوعاتی مانند فرهنگ و تاریخ ایران و مطالعات منطقه‌ای اعلام آمادگی کرد. توسعه آموزش زبان چینی، پذیرش دانشجویان ایرانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تبادل منابع علمی فارسی و چینی نیز در دستور کار دو دانشگاه قرار گرفت.

این سفر با هدف تقویت ارتباطات دانشگاهی و تبدیل تفاهم‌نامه‌های موجود به برنامه‌های اجرایی مشترک انجام شد.