رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از مهر و موم دو واحد آلاینده غیر مجاز در این شهرستان به دلیل ایجاد آلودگی های زیست محیطی و رعایت نکردن الزامات قانونی خبر داد.

به دلیل تهدید سلامت عمومی و محیط زیست؛

خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا افزود: این واحدها با اقداماتی همچون سوزاندن لاستیک فرسوده، موجب انتشار گسترده ذرات معلق و گازهای آلاینده در محیط می شدند که ادامه فعالیت آنها می توانست سلامت شهروندان و کیفیت هوای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. به گزارشفرشاد فیروزنیا افزود: این واحدها با اقداماتی همچون سوزاندن لاستیک فرسوده، موجب انتشار گسترده ذرات معلق و گازهای آلاینده در محیط می شدند که ادامه فعالیت آنها می توانست سلامت شهروندان و کیفیت هوای منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه با اشاره به پیگیری های کارشناسان این اداره اظهار داشت:پس از انجام پایش میدانی و صدور اخطاریه های زیست محیطی ،بدلیل بی توجهی متصدیان به رفع آلایندگی ها،دستور قضایی لازم برای مهر و وموم این واحدها صادر و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

فیروزنیا با تاکید بر آثار مخرب زیست محیطی ناشی از سوزاندن لاستیک های فرسوده،خاطر نشان کرد: انتشار ترکیبات خطرناک حاصل از این فرایند می تواند آسیب های جدی برای سلامت انسان و اکوسیستم منطقه ایجاد کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت آلاینده ،موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهد تا اقدامات قانونی لازم در سریع تمرین زمان ممکن انجام شود.