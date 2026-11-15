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دبیر هفتمین دوسالانه ملی عکس بسیج هنرمندان خوزستان از هنرمندان و علاقهمندان به عکاسی برای ارسال آثار خود تا پایان آبانماه ۱۴۰۵ به این رویداد با عنوان «روایت میدان» دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛محمد آهنگر گفت: این دوسالانه با هدف ثبت حماسهها و واقعیتهای اجتماعی در سه بخش تکعکس حرفهای، مجموعهعکس و پویش مردمی برگزار میشود.
وی افزود: موضوعات این رویداد شامل ثبت اصابت و تخریب مراکز غیرنظامی، تشییع و تدفین شهدا، همبستگی ملی، تجمعات و راهپیماییها، نمادهای مقاومت، مساجد و پایگاههای بسیج و مردم مبعوثشده است.
دبیر هفتمین دوسالانه عکس بسیج هنرمندان خوزستان با اشاره به فراهم شدن زمینه حضور عکاسان و علاقهمندان در بخشهای مختلف این رویداد گفت: این جشنواره فرصتی برای مشارکت گروههای مختلف در ثبت و بازنمایی رویدادهای اجتماعی و ملی است.
آهنگر ادامه داد: علاقهمندان تا پایان آبانماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۳۵۵۵۹۴۲۱۰ ارسال کنند.
وی افزود: آیین اختتامیه و اهدای جوایز این دوسالانه نیز چهارم آذرماه برگزار خواهد شد