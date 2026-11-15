دبیر هفتمین دوسالانه ملی عکس بسیج هنرمندان خوزستان از هنرمندان و علاقه‌مندان به عکاسی برای ارسال آثار خود تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ به این رویداد با عنوان «روایت میدان» دعوت کرد.

پایان آبان؛ آخرین مهلت ارسال آثار به دوسالانه عکس بسیج خوزستان

پایان آبان؛ آخرین مهلت ارسال آثار به دوسالانه عکس بسیج خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛محمد آهنگر گفت: این دوسالانه با هدف ثبت حماسه‌ها و واقعیت‌های اجتماعی در سه بخش تک‌عکس حرفه‌ای، مجموعه‌عکس و پویش مردمی برگزار می‌شود.

وی افزود: موضوعات این رویداد شامل ثبت اصابت و تخریب مراکز غیرنظامی، تشییع و تدفین شهدا، همبستگی ملی، تجمعات و راهپیمایی‌ها، نمادهای مقاومت، مساجد و پایگاه‌های بسیج و مردم مبعوث‌شده است.

دبیر هفتمین دوسالانه عکس بسیج هنرمندان خوزستان با اشاره به فراهم شدن زمینه حضور عکاسان و علاقه‌مندان در بخش‌های مختلف این رویداد گفت: این جشنواره فرصتی برای مشارکت گروه‌های مختلف در ثبت و بازنمایی رویدادهای اجتماعی و ملی است.

آهنگر ادامه داد: علاقه‌مندان تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۳۵۵۵۹۴۲۱۰ ارسال کنند.

وی افزود: آیین اختتامیه و اهدای جوایز این دوسالانه نیز چهارم آذرماه برگزار خواهد شد