مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به رخداد‌های اخیر در کنگره آمریکا و نفوذ جدی لابی صهیونیستی - آمریکایی آیپک در کلان روند‌های سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده، نوشت: نخبگان آمریکا این سطح از نفوذِ لابی آیپک در تصمیم سازی‌های کلان آمریکا را نخواهند پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی رخداد‌های اخیر در کنگره آمریکا که از نفوذ جدی لابی صهیونیستی - آمریکایی آیپک در کلان روند‌های سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده حکایت دارد؛ در صفحه شخصی خود نوشت: تل آویو افراطی‌تر از هر زمان برای آمریکا نسخه می‌پیچد، تا آنجا که لابی آیپک استیضاح قطعی وزیرجنگ را برهم می‌زند.

مردم آمریکا، اما این روز‌ها در کنار فشار اقتصادی ساخته‌ی ترامپ، باید تحقیر زیرسوال رفتن استقلال رای نمایندگانشان راهم تحمل کنند. به نظر نمی‌رسد نخبگان ایالات متحده این مسیر را بپذیرند.