پایتخت پاکستان، در آستانه سی‌امین اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو، با حضور وزرا و هیئت‌های عالی‌رتبه کشور‌های عضو ، میزبان مقامات کشورهای عضو این سازمان منطقه ای است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، پایتخت پاکستان، در آستانه میزبانی یکی از مهم‌ترین نشست‌های منطقه‌ای قرار گرفته است؛ سی‌امین اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو، با حضور وزرا و هیئت‌های عالی‌رتبه کشور‌های عضو.

در آستانه برگزاری این نشست، فضای شهر اسلام‌آباد رنگ‌وبوی ویژه‌ای به خود گرفته و بنر‌ها و تابلو‌های متعددی با نشان و عنوان اجلاس در خیابان‌ها و نقاط مختلف پایتخت نصب شده است.

هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز در این اجلاس حضور خواهد داشت.

تقویت همکاری‌های اقتصادی، توسعه تجارت منطقه‌ای، گسترش ارتباطات حمل‌ونقل و ترانزیت و تعمیق همگرایی میان کشور‌های عضو، از مهم‌ترین محور‌های این نشست دو روزه خواهد بود.

پاکستان که ریاست دوره‌ای سازمان اکو را در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ برعهده دارد، با شعار «احیای منطقه‌گرایی برای اکوی تاب‌آور»، بر تقویت پیوند‌های منطقه‌ای و دستیابی به توسعه و شکوفایی مشترک تأکید دارد.

این اجلاس فرصتی تازه برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی میان کشور‌های عضو، از جمله جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، به شمار می‌رود.