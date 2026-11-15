سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز، از ثبت ۴ هزار و ۷۶۸ بیمار مبتلا به دیابت در این شهرستان خبر داد و بر ضرورت غربالگری و پایش منظم قند خون تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فلاحتی با اشاره به جمعیت ۶۱ هزار و ۲۴۵ نفری شهرستان مهریز اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، ۲ هزار و ۶۶۷ نفر از بیماران دیابتی را زنان و ۲ هزار و ۱۰۱ نفر را مردان تشکیل می‌دهند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز با تأکید بر اهمیت شناسایی زودهنگام دیابت افزود: کنترل به‌موقع قند خون، رعایت رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی منظم و پیگیری توصیه‌های درمانی نقش مهمی در پیشگیری از عوارض این بیماری دارد.

فلاحتی از شهروندان خواست برای انجام غربالگری و پایش قند خون به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند و با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام، مراقبت‌های دوره‌ای را جدی بگیرند.