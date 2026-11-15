به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام در این آزمون اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به تارنمای این سازمان به نشانی sanjesh.org و پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام، نام‌نویسی کنند.

همچنین داوطلبانی که پیش از این ثبت‌نام کرده‌اند، تا ۳۰ آبان فرصت دارند در صورت تمایل اطلاعات ثبت‌نامی خود را مشاهده و ویرایش کنند.