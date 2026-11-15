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خبرهای گوناگون از نقاط مختلف استان را در این بسته خبری بخوانید و ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دهمین جلسه شورای اداری بانه با محوریت هفته بسیج برگزار شد.
مانور عملیاتی راهداری با مشارکت نیروهای اورژانس ۱۱۵ کردستان، به مناسبت روز جهانی سوانح برگزار شد.
همزمان با هفته کتاب، زنگ کتاب در دبیرستان نقیب زمانی بیجار نواخته شد.
بیش از ۲۱ هزار دانشآموز سقزی در مدارس شهری و روستایی زیر پوشش طرح توزیع شیر رایگان قرار گرفتند.
عملیات بهسازی و روکش آسفالت معابر شهر موچش با اجرای ۲۰ هزار مترمربع آسفالتریزی و ترمیم معابر در حال انجام است.