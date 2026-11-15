معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بازگشت منابع و تداوم حمایت از تولید و ایجاد اشتغال ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر حمایت از واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آنها گفت: بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بازگشت منابع و تداوم حمایت از تولید و ایجاد اشتغال ضروری است.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان برگزار و در آن ۱۴ پرونده مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در این نشست، مشکلات واحد‌های تولیدی متأثر از جنگ در حوزه تسهیلات بانکی، مالیات و مسائل زیرساختی و زیربنایی بررسی و درباره راهکار‌های رفع موانع تصمیم‌گیری شد.

سالاری بازگشت منابع بانکی از محل بازپرداخت تسهیلات را ضروری دانست و افزود: از تولیدکنندگان حمایت و برای تسهیل فعالیت آنها تلاش خواهیم کرد، اما دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز باید نسبت به بازپرداخت وام‌های دریافتی اقدام کنند تا امکان استفاده مجدد از این منابع برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم شود.