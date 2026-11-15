رئیس مرکز بهداشت خوزستان : در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، به ۱۷۹ هزار و ۴۲۰ سالمند تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز خدمات مراقبتی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهرداد شریفی با اشاره به اینکه ۳۳۲ هزار و ۲۴۷ سالمند تحت پوشش این دانشگاه قرار دارند، گفت: برنامه مراقبت ادغام‌یافته سلامت سالمندان با هدف شناسایی سالمندان سالم و افراد در معرض خطر بیماری و اجرای غربالگری استاندارد برای افراد ۶۰ سال به بالا انجام می‌شود.

وی افزود: در شش ماه نخست امسال، به ۱۳۳ هزار و ۵۲ سالمند خدمات مراقبتی مطابق بسته‌های غیرپزشک ارائه شده که معادل صددرصد انتظار برنامه است. همچنین ۴۶ هزار و ۳۶۸ سالمند از خدمات مراقبتی پزشک بهره‌مند شدند.

شریفی با اشاره به نتایج غربالگری سالمندان گفت: در این مدت ۱۲۶ هزار و ۷۸۰ نفر از نظر خطر سقوط و اختلال تعادل، ۱۲۶ هزار و ۸۱۹ نفر از نظر اختلال‌های تغذیه‌ای و ۱۲۶ هزار و ۹۸۲ نفر از نظر افسردگی غربالگری شدند.

وی ادامه داد: خطر بیماری‌های قلبی و عروقی نیز در ۱۲۰ هزار و ۵۱۸ سالمند ارزیابی شد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان از شناسایی ۱۳ هزار و ۷۹۶ سالمند مبتلا به چاقی خبر داد و گفت: برای یک‌هزار و ۱۴۳ نفر مشاوره رژیم‌درمانی انجام شد. همچنین سه‌هزار و ۳۴۲ سالمند با نتیجه مثبت غربالگری افسردگی شناسایی و برای دریافت خدمات پزشکی ارجاع شدند.

شریفی با اشاره به ارائه خدمات مراقبتی به سالمندان عشایری بیان کرد: در این بخش، یک‌هزار و ۳۵۳ سالمند از خدمات غیرپزشک و ۸۷۹ سالمند از خدمات پزشک بهره‌مند شدند.

وی افزود: در برنامه سلامت سالمندان، ۱۶ هزار و ۵۱۹ سالمند در معرض خطر زمین‌خوردن شناسایی شدند و برای ۱۴ هزار و ۴۱ نفر چک‌لیست ایمنی منزل تکمیل شد.

به گفته وی، راستی‌آزمایی خدمات ارائه‌شده به سالمندان نیز از سوی ستاد معاونت بهداشت و شهرستان‌ها انجام شده است.