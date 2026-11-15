کتابداری میانسال در دل شهر مهاباد، پاتوقی کوچک، اما پرخاطره برای دوستداران کتاب ساخته است؛ به امید آنکه پیوند میان مردم و کتاب را بیشتر و عمیق‌تر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، چهارراه آزادی مهاباد سالهاست برای رهگذران با یک تصویر عجین شده؛ برای خیلی‌ها شاید تکراری، اما برای کتابخوان‌ها جذاب و دیدنی، جایی که نه دیوار دارد و نه ویترین.

کاک شه‌پول آتش‌پوش بیش از نصف عمرش را با کتابخوانی و کتابداری و کتابفروشی سپری کرده است. گنجینه‌ای ۵۰ هزار جلد کتابی این دوستدار یار مهربان برای هر سلیقه‌ای، کتاب دارد.

بیش از ۴ دهه است این گوشه از چهارراه آزادی، با کتاب نفس می‌کشد؛ اینجا شاید ویترین بزرگی نداشته باشد، اما مردی دارد که نمی‌گذارد هیچ علاقه‌مندی دست خالی از دنیای کتاب برگردد.

کافی است کتابی را نام ببرید؛ کاک شه‌پول تا پیداکردنش دست‌بردار نیست و نمی‌گذارد مشتری دست خالی برگردد. رفاقتی که از میان کتاب‌ها آغاز شده و با گذشت سال‌ها در سرما و گرما ادامه دارد.

در روز‌هایی که فرصت مطالعه کمتر شده، این کتابدار مهربان همچنان چشم‌انتظار رهگذری است که لحظه‌ای بایستد، کتابی ورق بزند و شاید با دنیایی تازه راهی خانه شود.