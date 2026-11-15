مسئول کانون‌های خدمت رضوی شهرستان یزد: چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ شاهد حرکت کاروان استقبال نمادین از حسینیه امیرچخماق تا بازار خان و مسجد فرط خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواهریان با بیان اینکه امام رضا (ع) در مسیر مدینه به مرو از استان یزد و شهرستان یزد عبور کردند و اقامت کوتاهی در یزد داشتند افزود: به همین مناسبت روز چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ شاهد حرکت کاروان استقبال نمادین از حسینیه امیرچخماق تا بازار خان و مسجد فرط خواهیم بود.

مسئول کانون‌های خدمت رضوی شهرستان یزد از عموم مردم خواست تا در این مراسم شرکت کنند تا مراسمی در شان این امام بزرگوار برگزار شود.

جواهریان عنوان کرد: همچین به مناسبت ورود امام رضا (ع) به یزد، خادمیاران رضوی برنامه‌های هشت گانه فرهنگی و اجتماعی را در یزد برگزار خواهند کرد.

وی گفت: نزدیک به ۶ هزار خادمیار رضوی در شهرستان یزد و نزدیک به ۱۱ هزار خادمیار رضوی نیز در استان یزد داریم.