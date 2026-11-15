دوگانه‌سوزی و تجهیز نانوایی‌ها به سوخت جایگزین و ژنراتور اضطراری در حال پیگیری است تا از توقف تولید نان در شرایط اضطراری جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای تامین امنیت غذایی و جلوگیری از توقف عرضه نان به دلیل قطعی‌های احتمالی برق یا گاز، بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام، تا کنون ۳ هزار و ۳۸۳ نانوایی را به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز کرده است. این طرح با هدف استمرار خدمات‌رسانی به مردم در سراسر کشور ادامه خواهد یافت تا چرخه پخت نان، حتی در روز‌های بحرانی انرژی نیز متوقف نشود.

محمد آرشی، مدیر اشتغال بنیاد برکت گفت: تسهیلات ۳۵۰ هزار تومانی برای نانوایی‌ها با بازپرداخت ۳۶ تا ۶۰ ماهه برنامه ریزی شده است و علاقه مندان می‌توانند با شماره گیری ۸۰۰۰۹۰۰ اقدام به دریافت تسهیلات کنند.

محمدعلی میرزایی گزارش می‌دهد؛