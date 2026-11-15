سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت معلمان شاغل و بازنشسته در قالب اضافه‌تدریس، یکی از راهکار‌های جبران کمبود نیروی انسانی در دوره‌هایی است که آموزش‌وپرورش با کمبود معلم مواجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی فرهادی گفت : با همراهی دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، مصوبات مهمی در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسید که از اول مهرماه اجرایی شد و بخشی از این مصوبات با هدف افزایش انگیزه و بهبود وضعیت معیشتی معلمان و کارکنان مدارس دنبال می‌شود.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به نخستین مصوبه و افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته افزود : نرخ قبلی اضافه‌تدریس ، انگیزه کافی برای همکاری بیشتر معلمان ایجاد نمی‌کرد و با تصویب این افزایش در شورای حقوق و دستمزد، امکان استفاده بهتر از ظرفیت معلمان فراهم شده است و پرداخت اضافه‌تدریس نیز در پایان هر ماه انجام می‌شود تا حتی یک روز تأخیر در پرداخت آن نداشته باشیم.

وی درباره دومین مصوبه گفت : برای نخستین بار، ادبیات کارانه عملکردی وارد نظام مدیریتی مدارس شده است. مدیران، معاونان و عوامل اجرایی مدارس، هنرستان‌ها و مدارس شبانه‌روزی پیش از این حق مدیریت دریافت می‌کردند، اما اکنون کارانه‌ای متناسب با عملکرد آنان در نظر گرفته شده است که این طرح در مهر و آبان به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا نواقص آن شناسایی و در ماه‌های بعد، شیوه پرداخت مؤثرتر شود.

فرهادی با اشاره به سومین مصوبه افزود : برای معلمانی که در ۴۰ هزار نقطه محروم کشور تدریس می‌کنند، ماهانه چهار میلیون تومان تحت عنوان فوق‌العاده خاص تدریس در مناطق محروم در نظر گرفته شده است. این مصوبه نیز با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش چهارمین مصوبه را مربوط به معلمان و کارکنانی دانست که با وجود داشتن شرایط بازنشستگی، به خدمت خود ادامه می‌دهند و گفت : برای این افراد در مناطق عادی یک ماه و در مناطق محروم یک ماه و نیم حقوق بیشتر پرداخت می‌شود.

فرهادی افزود : این اقدامات با هدف افزایش انگیزه نیروی انسانی از مهرماه امسال اجرایی شده است. البته پاداش استمرار خدمت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز با کمک دولت و به‌صورت مساعده پرداخت می‌شد، اما اکنون این موضوع به قانون تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: با وجود برگزار نشدن آزمون استخدامی به دلیل شرایط جنگی و اختصاص نیافتن سربازمعلم در سال جاری، با مدیریت نیروی انسانی و مصوبات انگیزشی دولت، در مهرماه امسال هیچ مدرسه‌ای بدون معلم نماند و مدارس از نظر نیروی انسانی تأمین شدند.

معیشت معلمان، اولویت اصلی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع

فرهادی در تشریح اولویت‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع در سال جاری گفت: مهم‌ترین اولویت ما معیشت معلمان است و با دستور وزیر آموزش‌وپرورش، تمرکز ما بر حساسیت نسبت به وضعیت معیشتی معلمان است.

وی افزود: بودجه وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته و پرداخت برخی مطالبات فرهنگیان، از جمله اضافه‌تدریس، پاداش پایان خدمت و حق‌الزحمه عوامل اجرایی امتحانات، به‌روز شده است.

فرهادی با اشاره به ضرورت تأمین نیروی انسانی کارآمد و سازماندهی آن افزود: یکی دیگر از اولویت‌های ما این است که در سال‌های مختلف با کمبود نیروی انسانی مواجه نشویم و به ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی توجه کنیم. امسال با وجود شرایط جنگی، حدود ۲۹ هزار نفر در رشته‌ها و مشاغل مختلف معلمی وارد این دو دانشگاه شدند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش ارتقای عدالت آموزشی از طریق توجه به مدارس دولتی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد وگفت : کیفیت مدارس دولتی باید ارتقا پیدا کند؛ زیرا کیفیت این مدارس تضمین‌کننده ارتقای عدالت آموزشی است و عمده دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند.

فرهادی آموزش مستمر معلمان را از دیگر محورهای برنامه‌ریزی این معاونت دانست و افزود : معلمان باید متناسب با تغییرات برنامه درسی ملی، تحولات اجتماعی و فناوری‌های جدید آموزش ببینند. برای مثال، در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار معلم آموزش استفاده از هوش مصنوعی دیده‌اند و حدود چهار میلیون دانش‌آموز نیز با هوش مصنوعی و کاربردهای آن آشنا شده‌اند.

وی گفت : باید معلمان را هم‌زمان با فناوری‌های روز رشد دهیم تا بتوانند دانش‌آموزان را نیز متناسب با شرایط جدید آموزش دهند. اگر می‌خواهیم دانش‌آموزانی توانمند، شجاع، امیدوار، با عزت نفس و برخوردار از مهارت‌های مختلف تربیت کنیم، باید این ویژگی‌ها در معلمان نیز تقویت شود.

فرهادی همچنین افزایش سهم آموزش‌وپرورش از بودجه کشور را نیز از اولویت‌های این معاونت عنوان کرد.