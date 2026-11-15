رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار با احمد محمدنژاد جوان؛ قهرمان کشتی جهان، قهرمانی وی را نمادی از اقتدار، عزت و توانمندی جوانان ایران اسلامی دانست و بر حمایت دستگاه قضایی از قهرمانان ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای قضایی خراسان رضوی در دیدار با احمد محمدنژاد جوان؛ کشتی‌ گیر پرافتخار و دارنده مدال طلای مسابقات جهانی ۲۰۲۶، با تجلیل از افتخارآفرینی این ورزشکار جوان، اظهار کرد: قهرمانی در عرصه‌ های بین‌ المللی، بویژه در شرایطی که دشمنان تلاش می‌ کنند اقتدار و توانمندی جمهوری اسلامی ایران را تحت‌ الشعاع قرار دهند، اهمیت و جایگاه ویژه‌ ای دارد.

حجت الاسلام و المسلمین زرندی، در این دیدار که به همراه جمعی از مسئولان قضایی استان برگزار شد، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، افزود: امروز جوانان ورزشکار کشور با تلاش، اراده و پشتکار خود پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در میادین جهانی به اهتزاز درمی‌آورند و این موفقیت‌ ها پیام روشنی از روحیه استقامت، خودباوری و قدرت ملت ایران به جهانیان منتقل می‌ کند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید و عزیزمان در زمینه ضرورت قدرتمند شدن کشور در عرصه‌ های مختلف تصریح کرد: قدرت و اقتدار ملی صرفا به یک حوزه محدود نمی‌ شود و ورزش نیز یکی از عرصه‌ های مهم نمایش توانمندی ایران است؛ قهرمانی جوانان ایرانی در رقابت‌ های جهانی نشان می‌ دهد که فشارها و محدودیت‌های دشمنان نتوانسته است اراده و انگیزه ملت ایران را تضعیف کند.

زرندی با اشاره به جایگاه قدرت جسمانی و توانمندی علمی در آموزه‌ های دینی بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم، در آیه ۲۴۷ سوره بقره، هنگام معرفی طالوت به‌ عنوان فرمانروای بنی‌ اسرائیل، بر برخورداری او از دانش و توانایی جسمانی تأکید می‌کند؛ این آیه نشان می‌ دهد که علم، دانش و قدرت جسمانی از ظرفیت‌ های ارزشمند برای ایفای مسئولیت‌ های مهم هستند.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) نیز می‌فرمایند: مؤمن توانمند از مؤمن ناتوان بهتر و نزد خداوند محبوب‌ تر است.

وی با اشاره به ویژگی‌ های اخلاقی و اعتقادی این ورزشکار جوان خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاهد هستیم که جوانان مؤمن و متعهد کشور در کنار پرورش توانایی‌ های جسمانی، به رشد علمی و معنوی خود نیز توجه دارند و این ترکیب ارزشمند می‌ تواند زمینه‌ ساز موفقیت‌ های بزرگ‌ تر باشد.

زرندی با اشاره به اینکه پس از گذشت ۳۱ سال، بار دیگر مدال طلای رقابت‌ های جهانی کشتی به مشهد مقدس رسیده، گفت: این افتخارآفرینی برای شهر امام رضا (ع) بسیار ارزشمند است و امیدواریم این ورزشکار شایسته در سایه ایمان، توکل به خداوند و استمرار تلاش، موفقیت‌ های بیشتری را در میادین جهانی و المپیک کسب کند.

حجت‌ الاسلام والمسلمین زرندی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام حمایت دستگاه قضایی استان از این قهرمان ملی اظهار کرد: قهرمانان کشور باید به شکل‌ های مختلف مورد حمایت قرار گیرند و مجموعه قضایی استان نیز خود را حامی این جوانان می‌ داند؛ چنانچه در مسیر فعالیت حرفه‌ ای یا در ارتباط با مسائل و مشکلات احتمالی با موانع و مشکلاتی مواجه شوند، دستگاه قضایی آمادگی دارد در چارچوب قانون، موضوعات مربوط را پیگیری و حمایت‌ های لازم را انجام دهد.

وی همچنین بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های مسئول به قهرمانان ورزشی تأکید کرد و گفت: افتخارآفرینی در سطح جهان حاصل سال‌ ها تلاش، تمرین و تحمل سختی‌ هاست و شایسته است چنین سرمایه‌ های ارزشمندی پس از کسب موفقیت، مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.