به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز رقابت‌های جودو جام آزاد کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو، الیاس پرهیزکار نماینده وزن منهای ۸۱کیلوگرم کشورمان، پس از پیروزی مقابل حریفی از روسیه در مرحله نیمه‌نهایی، در دیدار فینال نیز جودوکایی از تاجیکستان را شکست داد و با کسب عنوان قهرمانی، نخستین نشان طلای کاروان ایران در این دوره از مسابقات را به ارمغان آورد.

در این رقابت‌ها امیرعباس چوپان در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم، محمدحسین یاقوتی در وزن منهای ۱۰۰ کیلوگرم و امیرعباس موحد در وزن به اضافه ۱۰۰ کیلوگرم به‌صورت دوره‌ای با رقبای خود به رقابت پرداختند.