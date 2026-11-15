به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مرحله جدید اردوی تدارکاتی و غربالگری تیم ملی بسکتبال رده سنی نوجوانان (زیر ۱۶ سال) با حضور سه نماینده بسکتبال استان طی روز‌های ۲۳ لغایت ۲۶ آبان ماه به میزبانی سالن شهید کشوری شهر قدس تهران برگزار می‌شود.

براین اساس، نویان امتی، گارو حمیدی و مانی زندی سه بسکتبالیست خوش آتیه و مستعد بسکتبال استان کردستان در این مرحله از اردوی تدارکاتی حضور دارند و با شرکت در تمرینات تیم ملی به دنبال ارائه توانمندی‌های فنی خود به کادر فنی تیم ملی خواهند بود.

این مرحله از اردوی تدارکاتی با شرکت ۳۷ بازیکن از ۱۶ استان کشور برگزار خواهد شد

گفتنی است؛ تیم ملی بسکتبال پسران رده سنی زیر ۱۶ سال کشورمان خود را برای شرکت در پیکار‌های قهرمانی آسیا آماده می‌کند.