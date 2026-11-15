به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش مهاباد گفت: هم اکنون دانش‌آموزان دوازده مدرسه در شهرمهاباد از زمین چمن مصنوعی بهره‌مند هستند و در صورت اختصاص اعتبار؛ ۱۱ مدرسه روستایی مهاباد هم صاحب زمین چمن مصنوعی می‌شوند.

علی محمدیان افزود: با هدف پرورش و استعدادیابی دانش‌آموزان، آموزش‌های ویژه ورزشی در دوره‌های مختلف تحصیلی ارائه می‌شود. محمدیان اضافه کرد: محیط‌های ورزشی متعددی هم برای فعالیت بهتر دانش‌آموزان در شهرستان مهاباد مهیا شده است.

به گفته معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش مهاباد سرانه فضای ورزشی مهاباد در حال حاضر پایین‌تر از سطح استانی و کشوری است که با تکمیل طرح‌های ورزشی نیمه تمام در مدارس می‌توان شاهد بهبود وضعیت باشیم.