۱۰ نفر از پیرغلامان، مداحان و خادمان اهل‌بیت (ع) از آبادان و خرمشهر ، برای حضور در سومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی ، از صداوسیمای آبادان بدرقه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ آیین بدرقه این خادمان حسینی امروز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه با حضور جمعی از مسئولان و فعالان حوزه مداحی در صداوسیمای آبادان برگزار شد.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با اشاره به نقش پیرغلامان و مداحان اهل‌بیت (ع) در ترویج فرهنگ عاشورا، معنویت و بصیرت را از پایه‌های اقتدار جامعه اسلامی دانستند و بر ضرورت پاسداشت فرهنگ حسینی تأکید کردند.

برخی از خادمان حسینی نیز با بیان سابقه چندین‌ساله خود در خدمت به اهل‌بیت (ع)، اشعار، نوحه‌ها و سنت‌های آیینی را از جلوه‌های این خدمت عنوان کردند.

مدیرکل صداوسیمای آبادان نیز از تحول و نوآوری در تهیه و تولید ویژه‌برنامه‌های مذهبی و آیینی این شبکه خبر داد و گفت: این اجلاسیه با همکاری رسانه ملی، سازمان تبلیغات اسلامی و کانون مداحان برگزار می‌شود و فرصتی برای گردهمایی پیرغلامان و فعالان عرصه مداحی از استان‌های مختلف و دیگر کشورهاست.