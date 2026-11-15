فدراسیون‌های چوگان ایران و هند اعتراض رسمی خود را به فدراسیون بین‌المللی و کمیته برگزاری مسابقات اعلام و خواستار بررسی مستندات، سوابق تخصیص اسب‌ها و اتخاذ تصمیم قانونی شده‌اند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس مستندات و شواهد ویدئویی ارائه‌شده، تیم ملی چوگان پاکستان از اسب‌های گرید A اختصاص یافته به بیش از دو نیم چوکه استفاده نموده که تاثیر مستقیم در نتایج به دست آمده داشته است. موضوعی که مغایر با ضوابط اعلام‌شده درباره محدودیت استفاده از اسب‌ها می‌باشد.

فدراسیون‌های چوگان ایران و هند اعتراض رسمی خود را به فدراسیون بین‌المللی چوگان (FIP) و کمیته برگزاری مسابقات اعلام کرده و خواستار بررسی مستندات، سوابق تخصیص اسب‌ها و اتخاذ تصمیم قانونی شده‌اند؛ با این حال، تاکنون پاسخ رسمی و اقدام روشنی در این خصوص اعلام نشده است.

اکنون انتظار می‌رود فدراسیون جهانی چوگان با بررسی بی‌طرفانه مستندات و اعلام نتیجه رسیدگی، از حقوق تیم‌های شرکت‌کننده و مهم‌تر از آن، سلامت اسب‌ها صیانت کند.

عدالت ورزشی و رعایت حقوق اسب‌های ورزشی، نباید تحت تأثیر ملاحظات رقابتی قرار گیرد.