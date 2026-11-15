به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهمترین عناوین ویژه‌های خبری بدین شرح است:

طومار نمازگزاران یزدی در حمایت از ترویج حجاب



پاسخ نماینده مردم به سوال فعال اجتماعی (آیا مبالغی که مخابرات تحت عنوان آبونمان از دارندگان دستگاه پوز دریافت میکنه قانونی است؟)



پرداخت وام ازدواج در یزد دو برابر شد.



فاخرترین اثر صدا و سیمای یزد از امشب به روی آنتن شبکه یک سیما می رود.



کنترل بازار لاستیک با توزیع لاستیک‌های جدید







