پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی استان از فعال شدن یک سامانه ناپایدار جوی خبر داد که از اواخر وقت امروز بر استان اردبیل سایه میافکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس پیشبینیها، با نفوذ جریانهای شمالی و انتقال رطوبت خزری، اواخر امروز ابرناکی آسمان افزایش یافته و بارشها آغاز خواهد شد. این سامانه که تا روز سهشنبه در استان تداوم خواهد داشت، در مناطق شمالی از جمله پارسآباد، اصلاندوز و بیلهسوار به صورت باران و در سایر نقاط و ارتفاعات استان، به شکل برف گزارش شده است.»
مدیرکل هواشناسی با تأکید بر مخاطرات این سامانه، هشدار داد: کاهش محسوس دما، لغزندگی سطح جادهها و کاهش دید افقی ناشی از بارش و مه، از مهمترین خطرات پیشرو است. همچنین احتمال اختلال در تردد جادههای برفگیر و عملیات پروازی در فرودگاههای استان در روزهای دوشنبه و سهشنبه وجود دارد. از تمامی شهروندان، مسافران و دستگاههای اجرایی خواسته شده تا توجه ویژهای به هشدارهای ایمنی داشته باشند.
پس از عبور این سامانه، از روز چهارشنبه شرایط جوی پایدار و دما رو به افزایش میرود؛ اما توجه داشته باشید که از روز جمعه، استان اردبیل بار دیگر تحت تأثیر یک سامانه بارشی جدید قرار خواهد گرفت.