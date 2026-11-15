به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بر اساس پیش‌بینی‌ها، با نفوذ جریان‌های شمالی و انتقال رطوبت خزری، اواخر امروز ابرناکی آسمان افزایش یافته و بارش‌ها آغاز خواهد شد. این سامانه که تا روز سه‌شنبه در استان تداوم خواهد داشت، در مناطق شمالی از جمله پارس‌آباد، اصلاندوز و بیله‌سوار به صورت باران و در سایر نقاط و ارتفاعات استان، به شکل برف گزارش شده است.»

مدیرکل هواشناسی با تأکید بر مخاطرات این سامانه، هشدار داد: کاهش محسوس دما، لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید افقی ناشی از بارش و مه، از مهم‌ترین خطرات پیش‌رو است. همچنین احتمال اختلال در تردد جاده‌های برف‌گیر و عملیات پروازی در فرودگاه‌های استان در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه وجود دارد. از تمامی شهروندان، مسافران و دستگاه‌های اجرایی خواسته شده تا توجه ویژه‌ای به هشدار‌های ایمنی داشته باشند.

پس از عبور این سامانه، از روز چهارشنبه شرایط جوی پایدار و دما رو به افزایش می‌رود؛ اما توجه داشته باشید که از روز جمعه، استان اردبیل بار دیگر تحت تأثیر یک سامانه بارشی جدید قرار خواهد گرفت.