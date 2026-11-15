مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از اجرای عملیات پایش، ردیابی و مبارزه با آفت قرنطینه‌ای کرم برگخوار پاییزه در سطح بیش از ۳۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عیسی حیدرزاده با اشاره به خسارت‌های اقتصادی این آفت گفت: کرم برگخوار پاییزه به دلیل قدرت پرواز بالا، تکثیر سریع و تغذیه از محصولات مختلف، یکی از چهار تهدید بزرگ بخش کشاورزی از سوی سازمان فائو شناخته شده است و بیشترین خسارت آن به محصول ذرت وارد می‌شود.

وی افزود: این آفت نخستین بار در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ در شهرستان هندیجان گزارش شد و امسال عملیات ردیابی آن در سطح ۳۰۵ هزار و ۹۵۵ هکتار و مبارزه با آن در سطح ۸۰ هزار و ۸۱۶ هکتار از مزارع ذرت بهاره و تابستانه انجام شده است.

حیدرزاده شهرستان‌های دزفول، اندیمشک، شوش، کرخه و شوشتر را از مناطق اجرای این عملیات عنوان کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر ضرورت مدیریت تلفیقی این آفت گفت: استفاده از تله‌های فرمونی، ردیابی‌های میدانی، رعایت اصول به‌زراعی، تناوب زراعی و مبارزه بیولوژیکی از راهکارهای کنترل این آفت است و در صورت نیاز نیز باید از سموم توصیه‌شده استفاده شود.