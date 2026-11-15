دوازدهمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت با دستورکار بررسی پیوست رسانه‌ای حوزه انرژی، ارائه گزارش روند اطلاع‌رسانی درباره کالابرگ و بررسی شیوه آگاهی‌بخشی به افکار عمومی درباره تصمیمات دولت در نظام توزیع سوخت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دوازدهمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت شامگاه شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور دکتر محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیرصنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، معاونین وزارتخانه نفت و نیرو و با دستور بررسی پیوست رسانه‌ای حوزه انرژی، ارائه گزارش روند اطلاع‌رسانی درباره کالابرگ و بررسی شیوه آگاهی‌بخشی به افکار عمومی درباره تصمیمات دولت در نظام توزیع سوخت برگزار شد.

در این جلسه، دکتر محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت اقناع افکار عمومی بر پایه اطلاعات دقیق و مستند، اظهار کرد: اقناع افکار عمومی باید با ارائه اعداد، ارقام و واقعیت‌های موجود همراه باشد. تأکید دکتر پزشکیان نیز بر اطلاع‌رسانی دقیق، مستمر و پیوسته درباره تصمیمات دولت در همه حوزه‌هاست و روند‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف باید به‌صورت تدریجی و شفاف برای آگاهی افکار عمومی تبیین شود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با انتقاد از فضاسازی‌های نادرست علیه دولت، گفت: با توجه به شرایط جنگی و وضعیت پیچیده‌ای که کشور در آن قرار دارد، نهایت بی‌انصافی است که برخی جریان‌ها در فضای رسانه‌ای این‌گونه بازنمایی کنند که مقاومت از سوی دولت کمرنگ شده است؛ این در حالی است که اولویت دولت وفاق ملی و تمامی دستگاه‌های اجرایی، همواره حفظ عزت ملی، استقلال کشور و صیانت از منافع ملی بوده است.

در بخش دیگری از این جلسه، دکتر جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بر ضرورت ساماندهی هرچه سریع‌تر فرآیند صدور کارت‌های سوخت تأکید کرد و گفت: تصمیمات و سیاست‌هایی که در زمینه مدیریت بهینه مصرف سوخت اتخاذ شده، با هدف ساماندهی نظام توزیع، مقابله با قاچاق سوخت و مدیریت مصرف، به‌ویژه در شهر‌های مرزی کشور، دنبال می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: ضروری است نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های ذی‌ربط در این زمینه با مردم سخن بگویند و ابعاد مختلف مسائل مرتبط با سوخت یا کلابرگ، اهداف تصمیمات اتخاذشده و آثار آن را به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح کنند.

در ادامه، مهندس سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه حفظ چرخه تولید از اولویت‌های اصلی دکتر پزشکیان است، تصریح کرد: شناخت دقیق از وضعیت صنعت و بنگاه‌های اقتصادی برای مجموعه‌هایی که در حوزه اقتصاد تصمیم‌گیری می‌کنند، باید به یک امر ملی تبدیل شود و نباید با نگاه بخشی به آن نگریست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تولید، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مولد و پیشران اقتصاد کشور است و همواره مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار داشته است؛ از این رو، تمامی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه صنعت باید بر مبنای برنامه‌ریزی دقیق، شناخت واقعیت‌های موجود و برخورداری از چشم‌انداز روشن صورت گیرد.

در ادامه این نشست، اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، اطلاع‌رسانی هماهنگ، شفاف و مستمر و توجه جدی به مؤلفه‌های تاب‌آوری اجتماعی، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای عبور از شرایط پیچیده کنونی و تقویت وحدت و انسجام داخلی ارائه کردند.

در پایان این جلسه مقرر شد مسائل و تصمیمات کلان حوزه سوخت از سوی محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت، و خانم مهاجرانی، به‌صورت رسمی و هماهنگ اطلاع‌رسانی و برای افکار عمومی تبیین شود.