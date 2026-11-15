دومین نشست از مجموعه برنامه‌های هفته کتاب نشر بین الملل، با موضوع نقد و بررسی کتاب «تبلیغ تراز اسلام ناب؛ بر اساس اندیشه رهبر شهید انقلاب» در کتابفروشی بین الملل تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام محمد طهماسبی نویسنده کتاب تبلیغ تراز اسلام ناب؛ بر اساس اندیشه رهبر شهید انقلاب، گفت: این نشست فرصتی برای شناخت عمیق‌تر نقش تبلیغ در تبیین اندیشه و آگاهی‌بخشی به جامعه است.

وی افزود: تبلیغ تراز اسلام ناب وقتی اثربخش است که جمعی و با حضور مردم انجام شود.

طهماسبی گفت: نگاه جمعی و کار جمعی در تبلیغ تراز اسلام ناب بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: تبلیغ تراز اسلام ناب مانند تبلیغ در حضور مردم در ایام محرم و تبلیغ در بستر هیئت‌های مذهبی در این ایام موثر است.

حجت الاسلام روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این نشست گفت: منبر یک رسانه اختصاصی است که رهبر شهید انقلاب به ویژگی‌های منبر و کارکرد آن در تبلیغ تراز اسلام ناب را تشریح کردند.

وی افزود: منبر کارکرد عمق بخشی در تبلیغ تراز اسلام ناب دارد.

این نشست با حضور نویسنده کتاب، محمد طهماسبی و به میزبانی میثم رشیدی مهرآبادی در کتاب‌فروشی بین‌الملل تهران برگزار شد.

روابط عمومی نشر بین الملل نیز اعلام کرد: به مناسبت هفته کتاب، تمامی محصولات کتاب‌فروشی بین‌الملل با ۱۵٪ تخفیف عرضه می‌شوند.