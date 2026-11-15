به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات آب‌های آرام قهرمانی کشور در بخش آقایان، رده سنی جوانان و بزرگسالان با حضور بیش از ۱۶۰ ورزشکار از ۲۲ استان امروز (۲۴ آبان) در دریاچه آزادی برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها ورزشکارانی از استان‌های تهران، گیلان، کرمانشاه، بوشهر، مازندران، لرستان، همدان، البرز، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان، قم، لرستان، اردبیل و گلستان حضور داشتند.

مسابقات در بخش کایاک و کانو تکنفره و دونفره در مسافت ۱۰۰۰ و ۵۰۰ متر در بخش آقایان و ۵۰۰ و ۲۰۰ متر در بخش بانوان برگزار شد.

در رده سنی بزرگسالان تیم گیلان با ۱۲۰ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد، تهران با ۱۱۴ امتیاز نائب‌قهرمان شد و مازندران با ۱۰۵ امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در رده سنی جوانان تیم تهران با ۱۲۲ امتیاز قهرمان شد، گیلان با ۱۱۸ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و البرز با ۶۹ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.