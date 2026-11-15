مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از شناسایی و رفع ۲۵ نقطه مستعد تصادف در محورهای استان طی هفت‌ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در همین مدت نزدیک به ۱۹۰ میلیون تردد در راه‌های استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی اظهار کرد: نقاط پرحادثه‌ای که بر اساس تکلیف کشوری در سال ۱۴۰۱ به استان ابلاغ شد، در همان سال اقدامات مربوط به آرام‌سازی و آشکارسازی آنها به‌طور کامل انجام گرفت و طی همان سال و سال بعد نیز هر ۱۹ نقطه اصلاح هندسی شد.

وی افزود: البته پایان عملیات اصلاح این نقاط به معنای نبود نقاط مستعد تصادف در سایر محور‌های استان نیست؛ چراکه بر اساس گزارش‌های مستمر همکاران پلیس راه خوزستان، نقاط مستعد تصادف شناسایی و در راستای حفظ جان کاربران جاده‌ای، با همکاری دستگاه‌های مرتبط و تحت راهبری استانداری خوزستان در جلسات کمیسیون ایمنی راه‌ها، اقدامات لازم برای رفع آنها انجام می‌شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۲ نقطه مستعد تصادف در محور‌های استان ایمن‌سازی و عملیات اصلاح آنها به پایان رسید که با همکاری پلیس راه صورت‌جلسه شد. همچنین در هفت‌ماهه سال جاری نیز ۲۵ نقطه دیگر شناسایی و مرتفع شده است.

خسروی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به استهلاک راه‌ها متناسب با میزان تردد بیان کرد: طی هفت‌ماهه سال جاری، قریب به ۱۹۰ میلیون تردد در محور‌های استان به ثبت رسیده که بر اساس آمار، در محور اهواز ـ اندیمشک ۲۷ درصد و در محور اهواز ـ دهدز ۲۴ درصد از تردد‌ها مربوط به ناوگان سنگین بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن شرایط آب‌وهوایی استان خوزستان، حجم بالای تردد ناوگان سنگین و تأثیر آن بر کاهش عمر مفید راه‌ها و افت سطح سرویس محورها، ضرورت تأمین اعتبارات بیشتر برای نگهداری و صیانت از راه‌های استان بیش از پیش احساس می‌شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: تمام تلاش مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و سازمان بر این است که از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود به‌صورت مستمر برای ارتقای ایمنی و ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی استفاده شود، اما در این مسیر، مشارکت مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی شبکه راهی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

خسروی در پایان از مردم استان خواست با حفظ و حراست از حریم راه‌ها، مراقبت از تأسیسات و دارایی‌های موجود در طول مسیر‌ها و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، همراه و پشتیبان مجموعه‌های خدمات‌رسان باشند تا با مشارکت همگانی، شاهد کاهش تصادفات و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار در جاده‌های استان باشیم.