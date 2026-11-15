در آستانه سالروز حماسه ایثار مردم اصفهان، مردم انقلابی و ولایت‌مدار اصفهان با تشکیل زنجیره بزرگ انسانی در ۹ محور اصلی شهر، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های شهدا را در مسیر ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امشب اصفهان حال‌وهوای متفاوتی داشت. صدای شعار‌های «ما وارث ۲۵ آبانیم تا لحظه انتقام در میدانیم» از گوشه‌وکنار شهر به گوش می‌رسید و مردان، زنان، جوانان و نوجوانان با در دست داشتن پرچم‌ها، پلاکارد‌ها و تصاویر شهدا، زنجیره‌ای انسانی را تشکیل داده‌اند که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب شهر امتداد یافت.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، با حضور در میان مردم، ضمن تشکر از حضور پرشور شهروندان گفت: این حرکت مردمی با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره ۳۷۰ شهید عملیات محرم که در ۲۵ آبان ۶۱ بر دوش مردم اصفهان تشییع شدند، طراحی شده است. امسال تفاوت این برنامه در پیوستگیِ موکب‌های مستقر در میادین و چهارراه‌هاست که زنجیره‌ای پیوسته را شکل داده‌اند.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگاران ما، این زنجیره انسانی در ۹ مسیر راهبردی شهر برگزار شد

این تجمع بزرگ که با هدف تجدید عهد با شهدا و تأکید بر لزوم انتقام سخت برپا شده، بازتاب گسترده‌ای در فضای شهری داشته و نشان‌دهنده عزم راسخ مردم اصفهان در حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و استکبارستیزی است.