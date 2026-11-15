به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دبیر برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره با هدف شکرانه محصول و معرفی این میوه ارزشمند و معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستای بادامه برگزار شد.

محسن عباسی افزود: در این جشنواره، علاوه بر فروش انار، نمایشگاهی با ۳۰ غرفه از محصولات فرآوری شده و صنایع دستی هنرمندان شهرستان داراب نیز برپا شده است.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس هم در این جشنواره بر ضرورت حمایت از صنایع تبدیلی انار با مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد و افزود:هدف اصلی این رویداد، علاوه بر معرفی انواع انار مانند اشکفتو، رباب، حسین‌آقایی و ملس، ارتقای گردشگری در روستای بادامه است.

عسکری ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته امسال رویداد جشنواره انار روستای بادامه در تقویم گردشگری کشور ثبت و دبیرخانه دائمی جشنواره انار اشکفتویه روستای بادامه نیز در فرمانداری ویژه داراب راه اندازی خواهد شد.

‌در شهرستان داراب بیش از ۷ هزار هکتار سطح زیر کشت انار وجود دارد که حدود هزار و ۵۰۰ هکتار آن در روستای بادامه قرار دارد و امسال پیش بینی می‌شود در شهرستان داراب بیش از ۱۴۰ هزار تن انار از گونه‌های مختلف برداشت شود.