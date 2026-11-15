به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، پنجمین رویداد «تا کتاب» بامعرفی کتاب‌های «آزمایشگاه فلسطین» به قلم آنتونی لوونشتاین با ترجمه مهدی صدرالدین، «نام تو پیراهنم» نوشته فاطمه مهرابی، «ساعت سه منیریه» اثر سمیه صالحی و «فندق السفیر» نوشته شبنم غفاری حسینی، طیبه فرید و فاطمه احمدی برگزار شد.

رویکرد این رویداد همچون همیشه «کتاب به روایت نویسنده»بود که نویسندگان در آن ، داستان شکل گیری و انتشار کتابهایشان را از زبان خود روایت کردند.

روایتی که در کنار معرفی اثر، مخاطب را با تجربه نویسنده، موضوع کتاب و مسیری که به خلق و انتشار آن منجر شده است، همراه کرد.

موضوع کتابهای منتشر شده رویداد به حوزه های انقلاب اسلامی ، مقاومت و دفاع مقدس اختصاص داشت .

اولین دوره رویداد «تا کتاب » شهریور ماه سال گذشته برگزار شد .