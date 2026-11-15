\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u061b\u00a0 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647 \u067e\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0627\u062f\u0631\u0627\u0646\u0650 \u0634\u0647\u062f\u0627\u060c \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646\u060c \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u0627\u0646 \u0642\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u06a9 \u0633\u067e\u0631\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n