به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان با حضور ۴۰۷ تکواندوکار از کشور‌های مختلف، از ۲۹ آبان تا اول آذر به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد.

تیم ملی ایران با ترکیب علیرضا بخت، امیرمحمد حقیقت‌شناس، امیرحسین علیزاده، محمدطه حسن‌پور، آیلار جامی، زهرا رحیمی و مریم عبدالله‌پور در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت.

هدایت تیم ملی مردان بر عهده مهدی احمدی و هدایت تیم ملی زنان بر عهده عاطفه کشاورز است.

مسابقات قهرمانی جهان کره جنوبی دارای ۱۴۰ امتیاز است و نتایج به‌دست‌آمده در آن نقش مهمی در مسیر کسب سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس خواهد داشت.