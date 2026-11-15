رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: سوزاندن بقایای محصول برنج موجب از بین بردن مواد آلی خاک می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید بهرام اندرزیان در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ سیمای خوزستان با اشاره به روش نادرست سوزاندن بقایای محصول برنج پس از برداشت افزود: با این روش به نوعی از بین بردن سرمایه می‌باشد، زیرا که بخشی از محصول پس از برداشت در زمین باقی می‌ماند و با آتش زدن این بحش ارزشمند که نقش بسزایی در تقویت خاک دارد از بین می‌رود.

وی با بیان اینکه بقایای محصول می‌تواند موجب تقویت کربن خاک و تقویت گیاه شود، ادامه داد: آتش زدن بقایای محصول علاوه بر اینکه آلودگی محیط زیستی ایجاد می‌کند، موجب تخریب خاک از نظر کربن آلی و از بین رفتن عناصر گیاهی خاک می‌شوندبه علت نبود دستگاه‌های مورد نیاز برای

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه به علت مرطوب بودن شالیزار‌ها نیاز است دستگاه‌های مخصوص به برداشت بقایای محصول برنج استفاده شود ضروی است با حمایت مسئولان و مدیران مربوطه این دستگاه‌ها در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

اندرزیان گفت: هر کدام از بقایای محصولات از جمله برنج می‌تواند در جهت تهیه کود‌های آلی، ذغال زیستی و نهاده‌های دامی استفاده شود.