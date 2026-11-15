در بازدید مسئولان استانی، کشوری و شهرستانی از سد سرپری دهدشت، آخرین وضعیت اجرایی این سد خاکی، مشکلات اعتباری و مسائل مربوط به تملک اراضی کشاورزان منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبار سد سرپری گفت: این سد با توجه به نقش مهمی که می‌تواند در اقتصاد منطقه و تأمین آب اراضی کشاورزی ایفا کند، مورد توجه مسئولان استانی و ملی قرار دارد و روند پیشرفت آن نیز به‌صورت مستمر رصد می‌شود.