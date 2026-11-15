نشست مدیریت بحران منطقه چهار شهرداری یزد با هدف بررسی میزان آمادگی مجموعه مدیریت شهری، ارزیابی اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی و روان‌آب‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد در این نشست با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران را نیازمند هماهنگی، هم‌افزایی و مشارکت همه مجموعه‌های مسئول دانست و اظهار کرد: لازم است با تدوین چک‌لیست‌های عملیاتی و برنامه‌ریزی منسجم، شرایطی فراهم شود تا در زمان بروز حوادث، خدمات‌رسانی با کمترین میزان خسارت و در آرامش بیشتری انجام گیرد.

احسان بالاکتفی همچنین بر ضرورت هم‌راستایی مدیریت شهری با ساختار مدیریت بحران و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی در سطح محلات تأکید کرد و افزود: تجربه حاصل از سیلاب‌های گذشته، زمینه‌ساز اقدامات مؤثر و رفع بسیاری از نواقص شده است که باید با استفاده از این تجربیات، سطح آمادگی مجموعه‌ها بیش از پیش ارتقا یابد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری یزد نیز با اشاره به اهمیت مدیریت روان‌آب‌ها در شهر یزد، بر ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه و تقویت زیرساخت‌های هدایت آب‌های سطحی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و اهمیت آب در شهر کویری یزد، حساسیت شهروندان نسبت به جریان آب و بروز روان‌آب‌ها بسیار بالاست و همین موضوع ضرورت آمادگی مستمر مجموعه مدیریت شهری را دوچندان می‌کند.

حمیدرضا رحیمدل با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه ایجاد مسیر‌های کنترل و هدایت روان‌آب‌ها و شست‌وشو و پاک‌سازی کانال‌های آب‌های سطحی، این اقدامات را در بهبود عملکرد زیرساخت‌های شهری مؤثر ارزیابی کرد و ادامه داد: تجربه بارندگی‌های گذشته نشان داده است که توسعه این اقدامات می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات ناشی از تجمع و هدایت نامناسب آب‌های سطحی داشته باشد.

وی همچنین تعیین تکلیف متولی نگهداری و ساماندهی قنوات شهر را از ضرورت‌های مهم مدیریت شهری عنوان کرد و خواستار برنامه‌ریزی و اختصاص اعتبارات لازم برای احیای این زیرساخت ارزشمند شد.

سرپرست منطقه چهار شهرداری یزد نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده در سطح منطقه برای پیشگیری از مشکلات ناشی از بارندگی اظهار کرد: در بخش عمده‌ای از نقاط منطقه چهار، کانال‌های هدایت آب‌های سطحی احداث شده و اقدامات لازم برای رفع مشکلات ناشی از تجمع و جریان روان‌آب‌ها به اجرا درآمده است.

محمدرضا شفیعی افزود: مجموعه منطقه چهار با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، تمام توان خود را برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی و کاهش آثار ناشی از بارندگی به کار گرفته است و در این راستا، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی در سطح منطقه وجود دارد.

وی همچنین بر تداوم اقدامات پیشگیرانه، نظارت بر زیرساخت‌های موجود و هماهنگی مستمر میان مجموعه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد.

این نشست در ادامه با بررسی ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و اقدامات اجرایی منطقه چهار در حوزه مدیریت بحران و تأکید بر تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول همراه بود.

در پایان این نشست، مسئولان حاضر با حضور در جمع نیرو‌های عملیاتی و خدمات شهری منطقه چهار، از نزدیک در جریان میزان آمادگی این مجموعه برای مواجهه با شرایط بحرانی قرار گرفتند.

در این بازدید، وضعیت ماشین‌آلات تخصصی و خودرو‌های عملیاتی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، ظرفیت نیروی انسانی و نحوه سازماندهی و به‌کارگیری امکانات برای مدیریت حوادث احتمالی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تأمین تجهیزات مورد نیاز، حفظ آمادگی عملیاتی نیرو‌ها و هماهنگی میان واحد‌های خدمات‌رسان برای ارائه خدمات سریع و مؤثر در شرایط اضطراری تأکید شد.