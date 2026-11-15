به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، لیگ والیبال مردان آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) از امروز (۲۴ آبان) به میزبانی شهر بوبانشور کشور هند آغاز شد و به مدت یک هفته پیگیری می‌شود.

این رقابت‌ها با حضور پنج تیم شامل بنگلور تورپیدوز، بمبئی متئورز و تلوگو بلک هاوکس از هند، فولاد سیرجان ایران و ژتیسو قزاقستان پیگیری می‌شود تا قهرمان، تنها سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۷ را به دست آورد.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان امروز در دیدار افتتاحیه این رقابت‌ها به مصاف تلوگو بلک هاوکس از هند رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد.

شاگردان بهروز عطایی در ست دوم ۲۹ بر ۲۷ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۹ و ۲۵ بر ۲۰ حریف خود را شکست دادند تا با یک برد و سه امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گیرند.

تیم‌های تورپیدوز بنگلور و بمبئی متئورز دیگر تیم‌های کشور میزبان در دومین مسابقه امروز از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به مصاف یکدیگر می‌روند.

فولادی‌ها ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه فردا دوشنبه ۲۵ آبان در دومین مسابقه خود مقابل تورپیدوز بنگلور صف آرایی خواهند کرد.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول تا چهارم جدول به مرحله نیمه‌نهایی صعود می‌کنند که مرحله نیمه نهایی (شنبه ۳۰ آبان) و دیدار‌های رده‌بندی و فینال نیز یکشنبه یکم آذر برگزار خواهد شد.

على رمضانى، اشکان حق‌دوست، على حاجى‌پور، ابوالفضل پاشا امیرى، امین خواجه‌خلیلى، اسماعیل مسافر، سینا نیکپور، عرفان جلالی نژاد، محمد ولى‌زاده، امیرحسین توخته، على شفیعى، رضا محمودآبادى، مهران توانا و رسول شهسوارى بازیکنان فولاد سیرجان در این رقابت‌ها هستند.