



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان فارس از برگزاری آیین افتتاحیه طرح ملی «همیار گاز» با حضور مسئولان استانی، مدیران آموزش و پرورش و دانش‌آموزان مدارس خبر داد و گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین کودکی، یکی از راهکار‌های اساسی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی و همراهی نسل آینده در مدیریت منابع ملی است.

محمد حسین پور، با بیان اینکه طرح ملی «همیار گاز» فرصتی ارزشمند برای مشارکت دانش‌آموزان در فرهنگ‌سازی مصرف انرژی به شمار می‌رود، گفت: دانش‌آموزان به دلیل ارتباط مستمر با خانواده و برخورداری از ظرفیت یادگیری و انتقال مفاهیم آموزشی، می‌توانند نقش مؤثری در ترویج رفتار‌های صحیح مصرف انرژی ایفا کنند. هدف ما این است که دانش‌آموزان علاوه بر فراگیری اصول مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، آموخته‌های خود را به اعضای خانواده منتقل کرده و به سفیران فرهنگ صحیح مصرف انرژی در جامعه تبدیل شوند.

حسین‌پور با اشاره به اهمیت آموزش نسل جدید در اصلاح رفتار‌های مصرفی جامعه خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی زمانی اثربخش و ماندگار خواهد بود که از خانواده و محیط آموزشی آغاز شود. مدارس به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های تربیتی، ظرفیت مناسبی برای انتقال مفاهیم مرتبط با حفظ منابع ملی دارند و دانش‌آموزان نیز می‌توانند با یادگیری راهکار‌های ساده و کاربردی، در تغییر نگرش و رفتار مصرفی خانواده‌های خود تأثیرگذار باشند.

وی ادامه داد: طرح ملی «همیار گاز» با بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها، زمینه مناسبی برای گسترش آموزش‌های مرتبط با مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی فراهم می‌کند. در این مسیر، استفاده از شیوه‌های جذاب و متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان می‌تواند به افزایش اثربخشی آموزش‌ها و مشارکت بیشتر آنان کمک کند.

حسین‌پور با اشاره به استقبال دانش‌آموزان و فرهنگیان از اجرای پویش سال گذشته اظهار داشت: در دوره گذشته این پویش، حدود ۲۲ هزار دانش‌آموز و ۲ هزار معلم در سطح استان مشارکت داشتند که این میزان استقبال، بیانگر ظرفیت بالای مدارس در ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و انتقال مفاهیم آموزشی به خانواده‌هاست.

این مشارکت گسترده نشان می‌دهد که دانش‌آموزان و معلمان می‌توانند به‌عنوان حلقه‌های مؤثر فرهنگ‌سازی، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی ایفا کنند.

حسین‌پور همچنین با اشاره به برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان پویش سال گذشته گفت: قدردانی از دانش‌آموزان فعال و برتر، علاوه بر ایجاد انگیزه برای مشارکت بیشتر، نشان‌دهنده اهمیت نقش‌آفرینی نسل آینده در صیانت از منابع انرژی کشور است. امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها و همکاری مجموعه آموزش و پرورش، شاهد گسترش هرچه بیشتر فرهنگ مصرف مسئولانه گاز طبیعی در مدارس و خانواده‌های استان باشیم.



طرح ملی «همیار گاز» با رویکرد آموزش و ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در میان دانش‌آموزان اجرا می‌شود و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و خانواده‌ها، مفاهیم مدیریت مصرف انرژی را به یک رفتار پایدار در جامعه تبدیل کند.

علاقه‌مندان، به‌ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان، می‌توانند برای ثبت‌نام، بهره‌مندی از محتوای آموزشی و مشارکت در برنامه‌های طرح ملی همیار گاز به سامانه اینترنتی این طرح به نشانی hamyaregaz.ir مراجعه و یا با نصب اپلیکیشن همیار گاز در کافه بازار اقدام به ثبت نام و فراگیری آموزش‌های طرح کنند.



