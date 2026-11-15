مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تمدید شده است، این مهلت هم برای ارسال اظهارنامه و هم برای پرداخت مالیات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای اشخاص حقیقی پایان خرداد هر سال است. امسال این مهلت یک بار تا پایان شهریور تمدید شد و این دومین تمدید است.

جعفر احسانی مهر افزود: طبق ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌ های مستقیم، اگر صاحب شغل اظهارنامه را در موعد مقرر تسلیم نکند، مشمول جریمه‌ ای معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق می‌ شود.

وی گفت: همچنین بر اساس اعلام سازمان مالیاتی امروز آخرین، مهلت تسویه و ترتیب پرداخت بدهی مالیات ارزش افزوده تابستان است. مودیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ ماه ۱۴۰۵ نسبت به ذخیره نهایی خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۵ اقدام کنند، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم موضوع بند «ب» ماده (۳۶) قانون مالیات‌ های مستقیم و در صورتی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی محاسبه شده دوره یادشده تا تاریخ ۲۴ آبان‌ ۱۴۰۵ اقدام نکنند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع ماده ۳۷ این قانون خواهند شد.