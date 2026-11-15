سرپرست نمایندگی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای استقلال کانون وکلای استان، اظهار کرد: ساختمان نمایندگی در سه طبقه و در زمینی به مساحت ۳۷۰ مترمربع خریداری شده است و امیدواریم با فراهم شدن مقدمات لازم، در آینده نزدیک شاهد استقلال کانون وکلای دادگستری استان باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حبیب الله پیشوا با بیان اینکه حدود ۷۰۰ وکیل و کارآموز در سطح استان فعالیت دارند، گفت: این نمایندگی در یک سال گذشته علاوه بر رسیدگی به امور حرفه‌ای و اداری اعضا، خدمات حقوقی و حمایتی مختلفی نیز به مردم ارائه کرده است.