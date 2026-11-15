به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا حجتی گفت: در حال حاضر چهار دانشگاه ، این نوع رستوران‌ها را راه‌اندازی کرده‌اند و با توجه به تجربه‌های موفق آنها ، از سایر دانشگاه‌ها نیز خواسته‌ایم این امکان را فراهم کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود : در این الگو، دانشجویان همچنان می‌توانند غذای خود را به شیوه معمول رزرو و دریافت کنند، اما در کنار آن این امکان نیز وجود دارد که با پرداخت مابه‌التفاوت، از غذا‌های متنوع‌تری که از سوی رستوران‌های مورد تأیید دانشگاه ارائه می‌شود، استفاده کنند. این رستوران‌ها در قالب غرفه یا شعبه در دانشگاه فعالیت خواهند کرد.

وی همچنین در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نوین تغذیه دانشجویی گفت : این طرح از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده در حوزه تغذیه دانشجویان بود، اما با توجه به شرایط کشور و الزامات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای آن، تصمیم گرفته شد. امسال این طرح اجرا نشود و دانشگاه‌ها فعلاً با همان الگوی قبلی به ارائه خدمات تغذیه‌ای ادامه دهند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تغذیه دانشجویی در سطح کلان و برای همه دانشگاه‌ها پیش‌بینی شده است، افزود : تلاش می‌کنیم در این بازه زمانی، سلف‌های دانشجویی را بهسازی کنیم و به سمت صنعتی‌سازی حرکت کنیم.