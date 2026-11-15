در نشست فعالان اقتصادی کردستان با مدیران راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های ترانزیتی استان و موانع پیش‌روی صادرات بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این نشست مدیران راه‌آهن کشور از آمادگی برای همکاری با بخش خصوصی و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی خبر دادند. همچنین طرح ترانزیت ترکیبی کالا از ایستگاه راه‌آهن سنندج با موافقت گمرک ایران وارد مرحله عملیاتی شده است

طرحی که می‌تواند ظرفیت سالانه نزدیک به سه میلیون تن جابه‌جایی کالا در مرز باشماق را به شبکه ریلی متصل کند.

عملکرد حدود ۲۰۰ هزار تنی حمل بار در راه‌آهن غرب کشور نیز از ظرفیت‌های قابل توسعه این بخش عنوان شد.