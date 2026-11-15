عملیات اجرایی آب رسانی به دو روستای کم برخوردار وحدت آباد و شهید باهنر دره شهر با مشارکت گروه‌های جهادی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح آبرسانی به روستا‌های وحدت آباد و شهید باهنر از توابع بخش ماژین شهرستان دره شهر باهدف رفع تنش آبی وتامین آب آشامیدنی پایدار به ساکنان این دو روستا که سال‌ها در فصل تابستان با کم آبی و افت فشار آب مواجه بودند در دستور کار قرار گرفته است.

این طرح با خط انتقال پنج کیلومتر از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی برخوردار است و عملیات اجرایی آبرسانی به این دو روستا با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان قرار است تا یک ماه آینده به بهره برداری برسد.