به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اختتامیه جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای «مدرسه میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» با معرفی آثار برتر ایرانی و خارجی در ششمین روز از هفته کتاب برگزار می شود .

این رویداد با رونمایی از کتابی که شامل مجموعه داستان های منتخب است همراه است .

جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای «مدرسه میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» در پی انتشار یک فراخوان ادبی شکل گرفت و بیش از ۱۷ هزار اثر از ۳۹ کشور و اقلیم به دبیرخانه این جایزه ارسال شد.

آثار این مجموعه با هدف گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب، بازتاب رنج خانواده‌های داغدار و زنده نگه‌داشتن یاد آنان گردآوری شده‌اند.

این آیین همزمان با ۲۰ نوامبر، (روز جهانی کودک ) برگزار می‌شود و فرصتی برای بازتاب صدای شهدای مدرسه میناب و خانواده‌های آنان با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.