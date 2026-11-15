به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل صداوسیمای استان یزد اظهارداشت: سریال امیدوارها بزرگ‌ترین و شاید فاخرترین طرح صدا و سیمای یزد از بدو تأسیس تاکنون است، این سریال به تهیه‌کنندگی و کارگردانی آقای داریوش یاری است و آقای مجید شاکرین این کار را نویسندگی کرده اند، بازیگر‌های شاخص ملی زیادی این سریال دارد، آقای خرمسه، خانم تیرانداز، آقای فرخ نعمتی، آقای پیام احمدی، خانم شمسی فضل‌الهی و خانم معتضدی بازیگر‌های سرشناس ملی این طرح هستند و در کنار بازیگر‌های ملی ما بازیگر‌های استانی هم داریم و ظرفیت بومی هم به صورت جدی در این کار استفاده شده که آقای سجاد اسماعیلی، خانم زارع همکار خودمان در مجموعه صدا و سیما است، آقای علی نوابی، آقای وزیری و مجموعه دوستانی که در این کار وجود دارند.

احسان کریمی افزود: ما حدوداً در این مجموعه ۱۸۶ بازیگر داریم و نزدیک به ۲۰۰ موقعیت تصویربرداری یا به قول انگلیسی‌ها لوکیشن در این کار وجود دارد. بیش از ۸ ماه تصویربرداری این کار طول کشیده و جزو کار‌های فاخر معاونت امور استان‌ها است.

وی ادامه داد: شرایط ساخت این سریال در تهران یا جای دیگری بود، اما با نگاه عدالت‌محور تمرکز روی تهران گرفته شده و توجه شده در سند تحول رسانه ملی به شهرستان‌ها و استان‌ها و مناطق مختلف کشور، این سریال با این نگاه آمد در یزد، معماری یزدی باعث شد که این اتفاق رقم بخورد، بوم یزد، فضای یزد، کوچه‌بازار‌های زیبای یزد، تطابق فیلم‌نامه با فضای در حقیقت شهر یزد و همچنین خوشنام بودن یزدی‌ها در حوزه تولید، ما کار‌های فاخری از جمله سریال پشت پرده، سریال هم داماد، که همه با آنها خاطره دارند، را در سال‌های گذشته تولید کرده ایم، این افتخاری است که سریال امیدوار‌ها هم در مجموعه ی صدا و سیمای یزد تولید شود.

مدیرکل صداوسیمای استان یزد ادامه داد: ما در این سریال مؤلفه‌های محتوایی ملی را داریم، این سریال بخش اعظم آن مبتنی بر بحث جمعیت و فرزندآوری است، موضوعی که بسیار مهم است و شاخص‌های خاص دیگری را دارد در این کار امید و امیدآفرینی، به‌ویژه در نسل جوان، معنای ویژه‌ای پیدا کرده است، مسئولیت‌پذیری خانوادگی را داریم، بحث اقتصاد مقاومتی در این کار به صورت جدی دیده می شود، تولید کالای ایرانی، مبارزه با فساد و دلالی‌هایی که وجود دارد و همچنین حضور خانم‌ها در عرصه انتخاباتی که از مؤلفه‌های مهم این کار در نگاه ملی است.

احسان کریمی گفت: در نگاه استانی ما معماری یزد را به‌ صورت ویژه در این کار داریم، شاید بهترین کاری که در سریال‌ها توانسته معماری یزد ، خانه‌های سنتی یزد ،کوچه‌بازار‌های یزد ،بومگردی‌های یزد را معرفی کند این کار هست که الحمدالله محقق شده و سبک زندگی یزدی هم در این کار پررنگ هست، همدلی ، نوع تجارت یزدی‌ها که یزدی‌ها در تجارت انسان‌های بسیار صادقی هستند، و از این نظر یکی از کار‌های فاخری‌ است که الحمدالله به سرانجام رسیده و تولید شده است.

وی در خصوص زمان پخش این سریال افزود: در مرحله اول شبکه یک و شبکه یزد این سریال را پخش خواهند کرد، شبکه یک از امشب سریال شروع می‌شود ، یک‌شنبه‌ها، سه‌شنبه‌ها، پنج‌شنبه‌ها، ساعت ۲۲ از شبکه یک پخش خواهد شد و در شبکه یزد هم ما چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه، ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه این کار را پخش خواهیم کرد.