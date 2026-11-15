به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، صد و شصت و هفتمین نشست کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی، امروز (۲۴ آبان) به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، و با حضور معاونان و مشاوران وزارتخانه، مسئولان معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش‌های دانش‌آموزی برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت آماده‌سازی و اعزام کاروان ورزش دانش‌آموزی ایران به بیستمین دوره بازی‌های جهانی دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال (ژیمنازیاد ۲۰۲۶) مورد بررسی قرار گرفت؛ رقابت‌هایی که ۱۲ تا ۱۷ آذر به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد.

این سومین حضور ورزش دانش‌آموزی ایران در رقابت‌های ژیمنازیاد زیر ۱۸ سال جهان خواهد بود.

در این دوره از مسابقات، ورزشکاران در ۱۰ رشته والیبال ساحلی، کشتی آزاد و فرنگی، جودو، تکواندو، کاراته، دوومیدانی، پارادوومیدانی، شطرنج، رویینگ و دوچرخه‌سواری به رقابت خواهند پرداخت. مسابقات دو رشته رویینگ و دوچرخه‌سواری نیز به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

کاروان ایران در همه رشته‌های این دوره نماینده خواهد داشت و با ترکیب ۱۰۳ ورزشکار پسر و ۵۹ ورزشکار دختر، مجموعاً ۱۶۲ ورزشکار را به این رقابت‌ها معرفی کرده است. تعداد کل اعضای کاروان با احتساب کادر فنی و سرپرستی، ۲۳۴ نفر اعلام شده است.

در ادامه نشست، رؤسا و نمایندگان ۱۰ فدراسیون ورزشی حاضر در این رقابت‌ها، به تفکیک رشته، گزارشی از آخرین وضعیت آماده‌سازی ورزشکاران، روند برگزاری اردو‌ها و نقاط قوت و ضعف تیم‌های اعزامی ارائه کردند.

همچنین در روند آماده‌سازی کاروان ایران، ۹ استان کشور به‌صورت منظم میزبان اردو‌های تیم‌های اعزامی بوده‌اند؛ موضوعی که از جمله اقدامات انجام‌شده برای ارتقای آمادگی ورزشکاران پیش از حضور در این رویداد به شمار می‌رود.

ورزش دانش‌آموزی ایران تاکنون در دو دوره از بازی‌های جهانی دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال حضور داشته است.

کاروان ایران در نخستین حضور خود در ژیمنازیاد ۲۰۱۸ مراکش به رتبه هشتم دست یافت و در دومین حضور، در رقابت‌های سال ۲۰۲۴ بحرین، با سه پله ارتقا در جایگاه پنجم قرار گرفت.