رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان ازپیشرفت ۹۰.۲ درصدی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ قدرت اله عابدی گفت:نتایج جدید جمعیت و خانوار به تفکیک شهرستان، شهر و روستا در آذر یا اوایل دی‌ماه منتشر خواهد شد.

عابدی: سرشماری امسال از سه مسیر اطلاعات ثبتی مبنا، خوداظهاری اینترنتی و عملیات میدانی نمونه‌ای انجام می‌شود و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی نیز برای تعیین جمعیت و خانوار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او گفت: شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، میزان باسوادی و مهاجرت نیز پس از پردازش داده‌ها استخراج خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود نتایج آنها تا پایان سال به تفکیک شهرستان منتشر شود.