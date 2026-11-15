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مدیر اداره باغبانی جهاد کشاورزی لرستان گفت:تنگ سیاب کوهدشت با هزار و ۲۰۰ هکتار به عنوان بزرگترین انارستان کشور، بیشترین سطح زیر کشت انار را در استان به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر اداره باغبانی جهاد کشاورزی لرستان گفت:برداشت انار از بزرگترین انارستان متمرکز ایران در تنگ سیاب کوهدشت آغاز شد.
بیرانوندبا بیان اینکه منطقه سیاب شهرستان کوهدشت دو هزار و ۲۰۰ هکتار ظرفیت انارکاری لرستان را دارد، بیان کرد:سه هزار و ۲۰۰ هکتار باغ در استان وجود دارد که پیشبینیشده امسال بیش از ۷۵ هزار تن انار از این سطح برداشت شود که هفت درصد بیشتر از تولید سال گذشته است.
وی افزود:همچنین باغداران در انتظار توسعه ی صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ی ارزش برای تثبیت جایگاه اقتصادی خود در بازارهای ملی و بینالمللی هستند.