برداشت انار از انارستان تنگ سیاب لرستان

مدیر اداره باغبانی جهاد کشاورزی لرستان گفت:تنگ سیاب کوهدشت با هزار و ۲۰۰ هکتار به عنوان بزرگترین انارستان کشور، بیشترین سطح زیر کشت انار را در استان به خود اختصاص داده است.