به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین مهم رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

-ارتش ایران از آتش‌گرفتن دو نفتکش متخلف بر اثر برخورد با مین در شرق تنگه هرمز خبر داد.

-چین و آمریکا نخستین نشست شورای تجارت در چارچوب سازوکار مشورت‌های اقتصادی و تجاری دو کشور را برگزار کردند..

-شبکه راه‌آهن چین در ده ماه نخست سال ۲۰۲۶ با جابه‌جایی ۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون مسافر رکورد تازه‌ای ثبت کرد..

-هواپیمای تجاری برقی ۱۰ تنی ساخت چین نخستین پرواز سرنشین‌دار خود را با موفقیت انجام داد..

- چین و تایلند بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فناوری تأکید کردند.

روزنامه مردم

-لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، با پادشاه تایلند در بانکوک دیدار کرد..

-چین برای توسعه گردشگری باکیفیت در استان هاینان برنامه‌های جدیدی اجرا می‌کند..

-چین با اجرای سیاست‌های جدید، به دنبال ارتقای سطح خدمات عمومی و بهبود معیشت مردم در تبت است.

-پنجاه‌ویک داروی نوآورانه جدید به فهرست دارو‌های تحت پوشش بیمه درمانی چین اضافه شد..

-تدارکات برگزاری نشست سران اپک در شنژن به پایان رسیده است..

-چین به دنبال تقویت همکاری‌های فرهنگی و پیوند‌های مردمی با کشور‌های مسیر جاده ابریشم است..

-راه‌آهن انتقال انرژی چین رکورد جابه‌جایی سالانه بیش از یکصد میلیون تن بار را ثبت کرد.

روزنامه چاینا دیلی

- نشست اپک؛ چین درصدد تقویت نقش خود در همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه است..

-چین و آمریکا در نخستین نشست شورای تجارت درباره تعرفه‌ها و مبادلات کشاورزی گفت‌و‌گو کردند..

- وزیر خارجه چین بر احترام متقابل و همکاری برد ـ برد در روابط پکن و واشنگتن تأکید کرد..

-شی جین‌پینگ برای شرکت و ریاست نشست سران اپک عازم شنژن خواهد شد..

-ایران مدعی هدف قرار دادن رادار آمریکایی در بحرین شد..

- بازار اوراق قرضه برون‌مرزی یوان در هنگ‌کنگ در حال گسترش است.

روزنامه گلوبال تایمز

- نشست سران اپک در شنژن؛ چین در جایگاه هدایت‌کننده همکاری‌های منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه قرار می‌گیرد..

-چین و کره جنوبی بر تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری در حوزه‌های هوش مصنوعی و زیست‌پزشکی تأکید کردند..

-همکاری چین و پرو در چارچوب اپک و توافق تجارت آزاد، فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند..

-چین بر ضرورت تقویت روابط اقتصادی و تجاری با کشور‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه تأکید کرد..

-پیشرفت‌های صنعتی چین، توانمندی زیردریایی سرنشین‌دار جیاولونگ را برای عملیات اعماق دریا ارتقا می‌دهد..

-چین بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با تایلند تأکید کرد.

سی‌جی‌تی‌ان

- معاون نخست‌وزیر چین در مراسم افتتاحیه چهارمین نشست شورای مشورتی تجاری اپک سخنرانی کرد..

-چین خواستار تداوم گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک با آمریکا و اجرای توافقات سران دو کشور شد..

-چین و تایلند بر تقویت اعتماد سیاسی متقابل و گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند..

-تحلیل سی‌جی‌تی‌ان: ماجرای جنسن هوانگ و انویدیا نباید به بحرانی مشابه ماجرای بالن چین و آمریکا تبدیل شود..

- همکاری‌های اقتصادی و تجاری در منطقه آسیا و اقیانوسیه در آستانه نشست اپک در کانون توجه قرار گرفته است.

تارنمای تلویزیون مرکزی چین.

-برنامه‌های هفته اجلاس سران اپک ۲۰۲۶ در شنژن وارد مرحله نهایی شده است..

-لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، در دیدار با نخست‌وزیر تایلند بر توسعه همکاری‌های راهبردی و اقتصادی تأکید کرد.

-. چین و آمریکا نخستین نشست شورای تجارت خود را با محوریت تعرفه‌ها و تجارت محصولات کشاورزی برگزار کردند.

-. هواپیمای تجاری برقی ۱۰ تنی چین نخستین پرواز سرنشین‌دار خود را با موفقیت انجام داد.

-. فهرست جدید دارو‌های تحت پوشش بیمه درمانی چین با اضافه شدن ۱۰۷ داروی جدید منتشر شد..

- چین برای مقابله با خطرات ناشی از یخبندان و سیلاب‌های زمستانی، تدابیر جدیدی اتخاذ کرد..

- راه‌آهن چین در ده ماه نخست سال جاری میلادی رکورد جابه‌جایی مسافر را شکست.

روزنامه اقتصادی چین.

-چین و آمریکا نخستین نشست شورای تجارت را با هدف اجرای توافقات اقتصادی و کاهش اختلافات تجاری برگزار کردند..

- سیاست‌های کلان اقتصادی چین در ماه اکتبر به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر شد.. -

-شنژن به نخستین شهر سرزمین اصلی چین تبدیل شد که ارزش تجارت خارجی آن از پنج تریلیون یوان فراتر رفته است

-هواپیمای تجاری برقی ساخت چین نخستین پرواز سرنشین‌دار خود را انجام داد..

-مقام‌های اقتصادی چین بر ضرورت تقویت سازوکار‌های ثبات بازار سرمایه تأکید کردند..

-ذخایر ارزی و تراز حساب جاری چین در سه‌ماهه نخست تا سوم سال جاری میلادی مورد توجه قرار گرفت

-چین برای توسعه بیمه حمل‌ونقل دریایی و افزایش ظرفیت پوشش ریسک‌های این بخش برنامه جدیدی ارائه کرد.