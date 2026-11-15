انتشار کتاب «سرباز روز نهم» با تمرکز بر ابعاد اجتماعی و رفتاری زندگی شهید مصطفی صدرزاده، فرصتی فراهم آورده تا الگو‌های عملیِ جهاد را در زندگی روزمره بازشناسی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کتاب «سرباز روز نهم» که با هدف ارائه تصویری واقعی از زندگی شهید مصطفی صدرزاده، فرمانده گردان عمار لشکر فاطمیون، منتشر شده است، با رویکردی متفاوت به واکاوی ابعاد مختلف شخصیت این شهید می‌پردازد.

این اثر برخلاف بسیاری از روایت‌های متداول، تنها بر جنبه‌های معنوی تمرکز نکرده، بلکه با تکیه بر واقعیت‌های زندگی، تلاش می‌کند تا ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و فکری شهید را به عنوان الگویی ملموس برای جوانان معرفی کند.

نویسندگان کتاب بر این باورند که مطالعه‌ی دقیق زندگی‌نامه‌ها، راهی برای پیوند دادنِ ارزش‌های والا به سبک زندگیِ روزمره است.

در همین راستا، رهبرشهید انقلاب اسلامی در تقریظی بر این اثر، با تأکید بر ویژگی‌های برجسته شهید صدرزاده، وی را شخصیتی «منوّر و نورانی» توصیف کرده‌اند.

ایشان با اشاره به اراده‌ی قوی، فهم درست و روحیه ایثار این شهید، بر اهمیت الگوبرداری نسل‌های جدید از این چهره‌های فداکار تأکید کردند.