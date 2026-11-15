کارکنان عملیاتی فرودگاه شهدای رامسر در دوره‌ای تخصصی با روش‌های ارزیابی وضعیت باند، تعیین کد وضعیت آن و گزارش‌دهی استاندارد به خلبانان آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دوره آموزشی تخصصی عملیات زمستانی و گزارش‌دهی وضعیت سطح باند پروازی بر اساس فرمت جهانی GRF در فرودگاه شهدای رامسر برگزار شد.

این دوره با تدریس علیرضا قاسمی کمیشانی، معاون عملیات هوانوردی فرودگاه‌های مازندران و با حضور رؤسای ادارات کنترل ترافیک هوایی، آتش‌نشانی و هدایت زمینی اداره کل و کارکنان واحد‌های کنترل ترافیک هوایی و آتش‌نشانی و هدایت زمینی فرودگاه رامسر برگزار شد.

در این دوره، الزامات و دستورالعمل‌های عملیات زمستانی، اصول بازرسی و پایش سطح باند پروازی و روش‌های ارزیابی شرایط باند مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین شرکت‌کنندگان با فرمت جهانی گزارش‌دهی وضعیت سطح باند (GRF)، نحوه تعیین کد وضعیت باند (RWYCC)، تهیه گزارش وضعیت باند (RCR) و ضرورت انتقال دقیق و به‌موقع اطلاعات شرایط باند به خلبانان و واحد‌های عملیاتی آشنا شدند.

ارتقای دانش و مهارت تخصصی کارکنان، ایجاد هماهنگی در فرآیند بازرسی و گزارش‌دهی وضعیت باند و افزایش آمادگی عملیاتی فرودگاه شهدای رامسر در شرایط جوی نامساعد از اهداف برگزاری این دوره اعلام شده است.